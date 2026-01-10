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¿Epa Colombia saldría pronto de la cárcel? Yina Calderón se pronunció

La exparticipante de La Casa de los Famosos le envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cuál fue?

Foto: captura de pantalla de la audiencia y Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
04:46 p. m.
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En la tarde del miércoles 30 de septiembre, Daneidy Barrera, reconocida como 'Epa Colombia', tuvo una nueva audiencia.

La creadora de contenido, junto a su abogada Wendy Herrera, propuso un acuerdo para reparar los daños causados a Transmilenio y, finalmente, un juez lo aprobó.

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Es así como 'Epa Colombia' tendrá que publicar alrededor de 50 videos para promover la cultura ciudadana y evitar la evasión de los pasajes.

Sin embargo, antes de que se aprobara el acuerdo, Daneidy Barrera afirmó que la juez tercera de Ejecución de Penas de Bogotá le hizo saber que podrían concederle la prisión domiciliaria por su buena conducta.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, Yina Calderón se pronunció e hizo una petición al presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cuál fue?

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En un video, Yina Calderón le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que, en lo posible, ayude a agilizar el trámite de documentos para que 'Epa Colombia' pueda obtener la prisión domiciliaria.

"Tenemos novedades. De manera respetuosa, quiero pedirle al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que, por favor, nos ayude a acelerar el trámite de la salida de 'Epa Colombia'", comenzó diciendo la exparticipante de La Casa de los Famosos.

"Ella va a cumplir con todo el acuerdo que se hizo con Transmilenio porque ha reflexionado y está dispuesta. Así que, presidente, en sus manos está que el trámite se acelere y se le pueda dar la salida a mi amiga. Creo que ya es justo", añadió.

¿Cuál fue la reacción de Karol Samantha, pareja de 'Epa Colombia', tras el acuerdo con Transmilenio?

Apenas el juez avaló el acuerdo, Karol Samantha redactó un mensaje esperanzador en una historia de Instagram.

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"Dios es bueno todo el tiempo y, aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en él", manifestó.

"Porque sé que Dios no abandona a sus hijos, no nos deja en vergüenza y siempre, de alguna manera, termina mostrando el porqué de todo. Solo queda confiar, esperar y agradecer", concluyó.

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