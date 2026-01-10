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Icónico parque de diversiones cerró tras numerosos casos de lesiones: esto se sabe

El cierre se dio luego de una investigación periodística y múltiples denuncias por graves lesiones de salud.

Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
03:16 p. m.
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Lo que prometía ser una tarde de pura diversión y vértigo terminó convirtiéndose en una pesadilla para varios visitantes. El parque de diversiones Six Flags Magic Mountain, ubicado en el sur de California, tomó una drástica decisión que marca el fin de una era: el cierre definitivo de su icónica y temida montaña rusa X2.

La medida llega tras una profunda investigación y una ola de testimonios que pusieron bajo la lupa la seguridad de la atracción.

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Durante los últimos años, decenas de asistentes relataron haber sufrido problemas de salud graves —incluyendo hemorragias y severos traumatismos cerebrales— tras experimentar los giros de 360 grados y las caídas vertiginosas que caracterizaban a este juego mecánico. Casos como el de jóvenes que debieron someterse a cirugías de urgencia tras descender de los vagones encendieron las alarmas públicas.

¿Qué vendrá ahora para la compañía?

Aunque la compañía argumentó en su momento que la atracción superaba los controles rutinarios de inspección, la presión social, las demandas legales y las investigaciones en curso terminaron pesando más.

Las directivas del parque señalaron que, ante todo, la prioridad es proteger la tranquilidad y la confianza de las familias que visitan sus instalaciones.

Con la clausura de X2, se abre un debate inevitable en la industria del entretenimiento sobre los límites de la adrenalina y la necesidad de redoblar los protocolos de protección en los parques temáticos, recordando que la experiencia de los visitantes nunca debe poner en riesgo su integridad física.

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