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Salud y Bienestar

Bogotá tendrá un centro de alta tecnología para rehabilitación auditiva: ¿dónde estará y cómo será?

Una de sus principales novedades es una cabina con tecnología de localización sonora 360°, pionera en Colombia.

Nuevo centro de rehabilitación auditiva
Foto: diseñado por Magnific

Valentina Bernal

octubre 01 de 2026
04:54 p. m.
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La pérdida auditiva se ha convertido en un reto para los sistemas de salud y de inclusión a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 430 millones de personas necesitan rehabilitación por pérdida auditiva discapacitante, mientras que cerca de 95 millones de niños y adolescentes viven con algún grado de esta condición.

El problema también alcanza a las nuevas generaciones. La OMS estima que más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de desarrollar una pérdida auditiva permanente debido a prácticas de escucha consideradas inseguras.

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Sus efectos no se limitan a la capacidad de escuchar. Cuando no recibe atención, puede tener consecuencias en áreas como el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, la interacción social, las oportunidades laborales y la calidad de vida.

Además, según la OMS, la pérdida auditiva no tratada representa un costo cercano a US$1 billón al año para la economía mundial, debido a sus repercusiones en salud, educación, productividad e inclusión.

¿Cuál es la situación en Bogotá?

Colombia también enfrenta este desafío. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, entre julio de 2020 y diciembre de 2024 fueron certificadas más de 69.000 personas con discapacidad en Bogotá.

De ese total, el 5,5 % correspondió a discapacidad auditiva, lo que evidencia la necesidad de fortalecer tanto la atención especializada como los procesos de rehabilitación y acompañamiento.

Bogotá tendrá un centro de alta tecnología para rehabilitación auditiva

En medio de este panorama, la compañía australiana Cochlear, dedicada al desarrollo de soluciones auditivas implantables, anunció la apertura de un nuevo Centro de Experiencia Cochlear (CEC) en Bogotá.

La sede está ubicada en la Carrera 45 #103-60 y concentrará diferentes servicios en un mismo espacio.

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El centro contará con atención de audiología y rehabilitación, acompañamiento para pacientes y familias, formación dirigida a profesionales de la salud, telemedicina y capacidades para investigación clínica.

De acuerdo con la compañía, se trata del Centro de Experiencia Cochlear más grande de las Américas.

¿Cómo será el nuevo centro de alta tecnología?

Uno de los elementos que más llama la atención de la nueva sede es una cabina destinada a investigación que cuenta con un sistema de localización sonora 360° compuesto por ocho parlantes.

Según la empresa, este sistema es pionero en Colombia y está entre los primeros de su tipo en América Latina. La intención es utilizar estas capacidades para generar conocimiento y aportar al desarrollo de prácticas de rehabilitación auditiva.

La compañía también busca que la sede funcione como un espacio de colaboración con profesionales de la salud, con actividades de formación, intercambio de conocimiento e investigación.

Con esta infraestructura, el objetivo planteado es fortalecer las capacidades clínicas disponibles en Bogotá y convertir a la ciudad en un punto de referencia para la formación especializada y el intercambio de conocimiento sobre rehabilitación auditiva en América Latina.

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