Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 12 de 2026
04:01 p. m.
04:01 p. m.
- Sergio Fajardo destapa sus cartas: habla de Edna Bonilla, Paloma Valencia y sus aspiraciones
- Vecinos delataron a madre que grababa videos sexuales con su hija de 12 años y los enviaba a grupos de WhatsApp
- ¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia por cuenta del cierre en el estrecho de Ormuz?