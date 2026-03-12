CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Sergio Fajardo destapa sus cartas: habla de Edna Bonilla, Paloma Valencia y sus aspiraciones
  • Vecinos delataron a madre que grababa videos sexuales con su hija de 12 años y los enviaba a grupos de WhatsApp
  • ¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia por cuenta del cierre en el estrecho de Ormuz?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 12 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Otras Noticias

Ciberseguridad

Alerta a conductores: nueva estafa deja falsos comparendos con código QR en carros

Alerta para conductores en Bogotá: delincuentes están dejando falsos comparendos con código QR en los carros. Movilidad explica cómo funciona la nueva estafa.

Elecciones en Colombia

Procuraduría investiga a cuatro jurados de votación por presuntas irregularidades en conteo de votos en Barranquilla

El ente de control detectó inconsistencias entre los formularios electorales E-11 y E-14 durante las elecciones legislativas de 2026.

Elecciones presidenciales 2026

Iván Cepeda se reunió con el presidente Lula da Silva en Brasilia

La casa de los famosos

Alejandro Estrada causó revuelo al protagonizar escena “desagradable” mientras cocinaba en La Casa de los Famosos

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia