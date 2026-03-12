Procuraduría investiga a cuatro jurados de votación por presuntas irregularidades en conteo de votos en Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro ciudadanos que se desempeñaron como jurados de votación en Barranquilla durante las elecciones de Senado y Cámara del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes integraron la zona 11, puesto 3, mesa 11 en la capital del Atlántico.

Inconsistencias entre formularios electorales E-11 y E-14

Según la información oficial, al revisar los documentos correspondientes a la elección de Senado, se detectó que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos. Sin embargo, en el formulario E-14 quedó registrado un total de 290 sufragantes, lo que generó una diferencia de 107 votos.

De acuerdo con los protocolos del sistema electoral colombiano, cuando se presentan estas discrepancias los votos sobrantes deben ser incinerados, con el fin de preservar la transparencia del proceso. La diferencia detectada en esta mesa llamó la atención de las autoridades disciplinarias, que ahora buscan determinar si existió un error administrativo o una conducta irregular.

Diferencias de votos también se registraron en Cámara de Representantes

La Procuraduría también encontró inconsistencias en los resultados correspondientes a la elección de Cámara de Representantes. En este caso, el formulario E-11 registraba igualmente 183 ciudadanos habilitados para sufragar, pero en el E-14 aparecieron consignados 395 votantes.

Esta diferencia generó un excedente de 212 votos, que, al igual que en el caso del Senado, debieron ser incinerados conforme a las normas electorales. El ente de control investiga si los jurados de votación incurrieron en fallas en el registro de votantes o en el conteo de sufragios, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

Como parte del proceso, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales para establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos. El objetivo es determinar si existieron responsabilidades individuales en las presuntas irregularidades electorales registradas en la mesa investigada.