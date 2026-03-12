Alerta a conductores: nueva estafa deja falsos comparendos con código QR en carros

Conductores en Bogotá deben estar atentos a una nueva modalidad de estafa que está circulando en diferentes sectores de la ciudad. La advertencia fue emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, que alertó sobre delincuentes que están utilizando avisos falsos de infracción para engañar a los ciudadanos.

El modus operandi es dejar un cartel en el parabrisas del vehículo que simula ser una notificación oficial de comparendo por mal parqueo. El mensaje incluye frases como “vehículo en infracción” o “usted se estacionó mal”, acompañado de un código QR que supuestamente dirige al conductor a consultar la multa.

Sin embargo, según las autoridades, se trata de un engaño diseñado para robar información o redirigir a páginas fraudulentas.

Así funciona la nueva estafa con códigos QR en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los delincuentes aprovechan la preocupación de los conductores al encontrar un supuesto aviso de infracción para que escaneen el código QR rápidamente.

Una vez el usuario escanea el código, puede ser redirigido a páginas falsas que solicitan información personal o datos financieros.

La entidad fue clara en su advertencia a los ciudadanos. “Si encuentras este tipo de mensajes en tu vehículo haz caso omiso y no trates de escanear el código QR, se puede tratar de una estafa. La Secretaría Distrital de Movilidad no usa esta metodología para notificar un comparendo”.

¿Cómo consultar comparendos de forma oficial?

La Secretaría de Movilidad recordó que las notificaciones de comparendos no se hacen mediante avisos con códigos QR pegados en los vehículos.

Para verificar si existe alguna infracción, los ciudadanos deben consultar únicamente los canales oficiales, como el portal del Ventanilla Única de Servicios (VUS), donde se pueden revisar y pagar comparendos de manera segura.

Las autoridades también revelaron que esta modalidad ha venido creciendo. Durante 2025 se reportaron 7.584 casos, mientras que en los primeros tres meses de 2026 ya se registran 168 denuncias relacionadas con este tipo de fraude.

Los sectores más afectados incluyen zonas residenciales, áreas comerciales y lugares cercanos a estaciones de transporte masivo, donde los conductores suelen dejar sus vehículos por periodos cortos.