Alejandro Estrada causó revuelo al protagonizar escena “desagradable” mientras cocinaba en La Casa de los Famosos

El actor ya ha generado un amplio debate en redes al cocinar para sus demás compañeros de competencia.

marzo 12 de 2026
03:19 p. m.
Se acercan los últimos días de la novena semana en La Casa de los Famosos Colombia y los participantes han manifestado su intención por mejorar la convivencia dentro del recinto para hacer “amena” su estadía.

Sin embargo, las cámaras del 24/7 no se dejan pasar ningún detalle, pues, en una nueva ocasión, los internautas condenaron un hecho por parte de Alejandro Estrada, quien se encontraba luciendo sus mejores dotes culinarios tras también haber participado en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué hizo Alejandro Estrada?

Los días transcurren en la casa más famosa del país y los jugadores han buscado las mejores opciones para distraerse y compartir ratos agradables en grupo. La cocina ha sido la excusa perfecta para que todos, independientemente de sus grupos, se integren y compartan un buen rato.

Sin embargo, un reciente gesto por parte de Estrada ya ha generado un debate en internet ya que, mientras se encontraba sirviendo la comida para todos los famosos, se le observó babeando sus dedos y manipulando la comida de los demás.

Por supuesto, el hecho ha desatado amplias reacciones en redes sociales ya que cientos de usuarios han opinado que dicho gesto sería “inapropiado” al no tener en cuenta la “adecuada manipulación de alimentos” que iban a consumir sus demás compañeros.

No obstante, hubo otros internautas que salieron en defensa del actor al reiterar que otros participantes habrían hecho lo mismo en ocasiones pasadas. Uno de estos casos fue el de Beba, quien, al parecer, habría metido una cuchara en su boca que después terminó dentro del recipiente en el que se estaba revolviendo la comida de los demás.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz terminaron su relación

Por otro lado, el actor ha protagonizado una polémica al terminar su relación con su compañera Yuli Ruiz, quien manifestó que no se encontraba de acuerdo con algunas conductas y comentarios del hombre.

Por esto, ambos decidieron romper con su vínculo y continuar con sus respectivos juegos en solitario.

