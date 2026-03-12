CANAL RCN
Internacional

Iván Cepeda se reunió con el presidente Lula da Silva en Brasilia

La reunión con Lula se dio un día después de que Cepeda inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría.

Foto: X Iván Cepeda

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
03:25 p. m.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, destacó este jueves su encuentro con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, realizado en el Palacio del Planalto en Brasilia.

A través de su cuenta en X, el senador afirmó: “Tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, y agregó que pudo transmitirle “la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia”. Cepeda cerró su mensaje con un “agradecimiento por este productivo encuentro”.

Iván Cepeda se inscribió formalmente ante la Registraduría con Aida Quilcué

La reunión con Lula se dio un día después de que Cepeda inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañado de la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, quien será su fórmula vicepresidencial en las elecciones cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo.

El proceso de inscripción presentó retrasos debido a la ausencia inicial de la “verificación de calidades constitucionales”, documento expedido por el Consejo de Estado que certifica la plena habilitación de los aspirantes. Tras varias horas de espera y gestiones internas, la dupla logró completar el trámite y quedó inscrita oficialmente.

