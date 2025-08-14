Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 14 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 14 de 2025
03:39 p. m.
- El prófugo de la justicia y exmano derecha del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González tiene residencia en Nicaragua. Lo más escandaloso es que el mismo gobierno habría ayudado en el trámite para la renovación de esa residencia.
- Desde sectores políticos ya hay duros cuestionamientos al papel del gobierno frente a Carlos Ramón González, a quien la justicia señala como cabeza del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y quien tiene una orden de captura por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación de terceros.
- Otro líder de la oposición es víctima de un atentado. El representante Julio César Triana se salvó gracias a que iba en una camioneta blindada junto a su esquema de seguridad. Disidencias intentaron asesinarlo en Huila; el congresista denuncia que desde enero pidió reforzar su esquema, la Policía certificó el riesgo extraordinario, pero la Unidad Nacional de Protección no amplió las medidas.