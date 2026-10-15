Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 15 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 15 de 2026
04:11 p. m.
04:11 p. m.
- Cinco muertos y 55 heridos dejó el accidente de un bus que cubría la ruta desde Cúcuta hasta Perú. Al parecer, el conductor perdió el control por esquivar a hombres armados en la vía Panamericana, sobre Timbío, Cauca.
- Un menor de 13 años fue asesinado en el Carmen de Viboral, en Antioquia, por hombres armados que se movilizaban en una moto. Hay $200 millones de recompensa por información sobre los responsables.
- Un aguacero de 40 minutos generó caos en la movilidad en Soacha. La Autopista Sur colapsó, varios conductores quedaron atrapados y un motociclista falleció al ser arrastrado por el agua.