Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 14 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 14 de 2026
09:03 p. m.
09:03 p. m.
- Nueve soldados resultaron heridos tras un ataque con drones en San José del Palmar, Chocó. Según las autoridades, el ELN lanzó 21 granadas en contra de las tropas.
- Dos hombres fueron arrastrados por una fuerte corriente en el canal de la Carrera 30, en Bogotá, tras los fuertes aguaceros de este miércoles.
- Estados Unidos está al tanto de los graves señalamientos de Eva Ferrer a Verónica Alcocer. Así lo indicó un vocero del Departamento de Estado.