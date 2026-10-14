Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 14 de octubre de 2026

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octubre 14 de 2026
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  • Nueve soldados resultaron heridos tras un ataque con drones en San José del Palmar, Chocó. Según las autoridades, el ELN lanzó 21 granadas en contra de las tropas.
  • Dos hombres fueron arrastrados por una fuerte corriente en el canal de la Carrera 30, en Bogotá, tras los fuertes aguaceros de este miércoles.
  • Estados Unidos está al tanto de los graves señalamientos de Eva Ferrer a Verónica Alcocer. Así lo indicó un vocero del Departamento de Estado.
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