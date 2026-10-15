Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 15 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Mañana Express
octubre 15 de 2026
11:31 a. m.
11:31 a. m.
- Por cuenta del mal tiempo en Cundinamarca hubo inundaciones, deslizamientos y hasta un vendaval que causaron estragos y caos en varios municipios.
- El ELN atacó con drones en San José del Palmar, Chocó y nueve uniformados resultaron heridos.
- A 17 años de prisión será condenado uno de los hombres vinculados al crimen de Freddy Santiago Guzmán, el estudiante de Uniminuto asesinado durante un robo en una estación de Transmilenio.
- Fue capturado el hombre que habría agredido sexualmente a una adulta mayor de 83 años en La Unión, Antioquia. El hombre de 47 años fue ubicado en Santa Rosa de Osos.