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Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 15 de octubre de 2026

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Mañana Express

octubre 15 de 2026
11:31 a. m.
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  • Por cuenta del mal tiempo en Cundinamarca hubo inundaciones, deslizamientos y hasta un vendaval que causaron estragos y caos en varios municipios.
  • El ELN atacó con drones en San José del Palmar, Chocó y nueve uniformados resultaron heridos.
  • A 17 años de prisión será condenado uno de los hombres vinculados al crimen de Freddy Santiago Guzmán, el estudiante de Uniminuto asesinado durante un robo en una estación de Transmilenio.
  • Fue capturado el hombre que habría agredido sexualmente a una adulta mayor de 83 años en La Unión, Antioquia. El hombre de 47 años fue ubicado en Santa Rosa de Osos.
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