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¿Se rapó o no? El 'Pibe' Valderrama reapareció con nuevo video y dejó dudas sobre su cabello

El histórico excapitán de la Selección Colombia volvió a aparecer en redes sociales tras volverse viral su corte de cabello

Pibe Valderrama melena
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 15 de 2026
03:01 p. m.
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Carlos el 'Pibe' Valderrama sembró dudas entre sus seguidores tras el reciente video publicado en sus redes sociales en donde mostró que su esposa le había rapado la cabeza, quitándose su mítica melena que lo hizo conocido a nivel mundial.

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Sin embargo, el exjugador de la Selección Colombia reapareció con una nueva publicación en donde habría dado a entender que todo era mentira y que se trataba de una estrategia publicitaria. "Se la creyeron, maric@", dijo.

¿Qué dijo el 'Pibe' Valderrama en el video?

Se trata de una publicidad de Cerveza Andina de su refajo. Allí se ve a Valderrama quitándose un gorro de utilería para simular a personas calvas en diferentes producciones audiovisuales. "Un Pibe sin melena no merece llamarse El Pibe", dijo.

El excapitán de la Selección Colombia se quitó el gorro y dejó ver que sigue con su cabello, aunque no se conoce si este video fue grabado antes o después del supuesto corte que le hizo su esposa en la anterior publicación.

¿Se rapó El 'Pibe' Valderrama?

De momento, muchos siguen con dudas sobre la autenticidad de ambos videos, pues pese a que dijo que no era real, en el anterior video mostraron el momento exacto en el que su esposa usa dos máquinas diferentes para dejarlo calvo.

Elvira Redondo, esposa del reconocido exjugador, compartió una historia en sus redes sociales en donde había dado pistas sobre una posible estrategia publicitaria, pero sin dar muchos detalles. Ahora, habrá que esperar por una nueva publicación para conocer la verdad.

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