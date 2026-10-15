Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 15 de 2026
06:02 a. m.
06:02 a. m.
- Medicina Legal reveló que la niña Ana Lucía, encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, fue abusada sexualmente.
- Fuertes inundaciones en Soacha provocaron caos vehicular en la Autopista Sur. Vehículos particulares y motociclistas tuvieron que detenerse por el alto nivel del agua.
- Estados Unidos confirmó que está al tanto de la información que salpica a Verónica Alcocer en supuestos hechos de narcotráfico.