Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 14 de octubre de 2026

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octubre 15 de 2026
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  • Estados Unidos confirmó que está al tanto de la información que salpica a Verónica Alcocer en supuestos hechos de narcotráfico.
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