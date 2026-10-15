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Doblete de Jhon Durán y descuento de Camilo Durán: duelo colombiano en la Europa League

El delantero antioqueño volvió al gol en el duelo de Benfica frente al Celtic de Escocia, donde también marcó Camilo Durán.

Camilo Durán y Jhon Durán
FOTO: AFP | SL Benfica

Ángel Ballén

octubre 15 de 2026
03:54 p. m.
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Hubo tres goles colombianos en el mismo partido de Europa League en la tarde de este 15 de octubre. En el duelo que enfrentó a Benfica de Portugal ante Celtic de Escocia, tanto Jhon Durán como Camilo Durán dijeron presente en el marcador.

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El primero en aparecer fue Jhon, a quien le cometieron un penal en los primeros minutos del encuentro y él mismo se encargó de ejecutarlo con un cobro a lo Panenka, abriendo el marcador a favor del cuadro portugués.

Alexander Bah puso el 2-0 sobre el minuto 23 y antes de finalizar el primer tiempo, el antioqueño firmó su doblete tras un pase al espacio. Controló, se acomodó para la zurda y con un remate rasero logró vencer al guardameta visitante.

Camilo Durán y el gol del descuento de Celtic

En el equipo escocés, el samario Camilo Durán fue inicialista y logró marcar el gol del descuento sobre el minuto 63, reafirmando su buen rendimiento en competencias europeas que lo llevaron a debutar recientemente en la Selección Colombia.

Tras un centro desde la derecha, Camilo logró anticipar al portero local y de cabeza puso el 3-1 en el marcador, aunque no sirvió de mucho, pues sobre el final Vangelis Pavlidis puso el 4-1 definitivo.

Goles colombianos en Europa

Los goles de Jhon y Camilo Durán (que por las dudas no son familiares) se suman al reciente gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en la victoria de Real Betis frente a Porto en la Champions League, quien marcó su primer tanto en esta competencia.

Además, Luis Suárez también dijo presente en la victoria de Sporting de Lisboa ante Lens y Luis Díaz marcó con el Bayern Múnich en el empate ante Viking, ambos en la Champions.

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