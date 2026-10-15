Descuento del 100% en intereses de comparendos: Pasos para realizar este proceso

Las autoridades departamentales anunciaron un alivio temporal dirigido a conductores y propietarios de vehículos que mantengan obligaciones pendientes. La medida busca facilitar la ponerse al día con las finanzas y reducir la cartera morosa en la región.

Bogotá. Los conductores que tengan multas y comparendos de tránsito pendientes en el departamento de Cundinamarca tienen una nueva oportunidad para sanear sus finanzas. La Gobernación y la Secretaría de Movilidad habilitaron un esquema de alivios temporales que contempla reducciones de hasta el 100 % en el pago de los intereses acumulados por morosidad.

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Esta iniciativa, estructurada bajo los lineamientos aprobados por la Asamblea Departamental, busca mitigar el impacto económico sobre los ciudadanos y dinamizar el recaudo en las sedes operativas adscritas a la entidad.

¿Cómo se aplican los porcentajes de descuento?

El beneficio no cobija a todos los infractores de la misma manera, ya que el porcentaje de rebaja en los intereses está condicionado estrictamente por la antigüedad de la infracción:

Descuento del 100 %: Aplica para aquellos comparendos e infracciones que fueron impuestos antes del 1 de enero de 2020. Los conductores que se encuentren en este grupo solo deberán asumir el costo del capital adeudado sin los recargos moratorios históricos.

Descuento del 90 %: Está destinado a los ciudadanos cuyas multas hayan sido impuestas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.

Las autoridades recordaron que este mecanismo no constituye una amnistía general e incondicional, por lo que es un requisito indispensable cancelar el 100% del valor principal del capital para poder activar el descuento en los intereses. Asimismo, la medida tiene un plazo límite de vigencia, por lo que los pagos deben efectuarse antes de que concluya el calendario establecido.

Paso a paso para acogerse a este descuento

Para acogerse a esta amnistía de manera ágil y sin intermediarios, la Secretaría de Movilidad dispuso su plataforma digital oficial. El procedimiento inicia ingresando al portal web habilitado por la Gobernación de Cundinamarca para la consulta y pago de servicios de tránsito.

Una vez allí, el usuario debe dirigirse a la sección de "Consulta de obligaciones", seleccionar el filtro por número de documento de identidad e ingresar los datos requeridos para desplegar la liquidación correspondiente y verificar su estado de cuenta actual.

Si el comparendo cumple con los requisitos normativos de la ordenanza vigente, el sistema arrojará de forma automática una notificación con la opción de aplicar el beneficio de amnistía, la cual debe ser seleccionada.

Finalmente, tras recalcularse los valores netos sin los intereses moratorios, se procede a efectuar el pago seguro del capital principal a través de los canales autorizados antes de la fecha límite.