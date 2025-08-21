CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 21 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
04:30 p. m.
  • ¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?
  • Tribuna RCN: Carolina Corcho: "Las intervenciones no son la reforma a la salud"
  • Capturan a expareja de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso en Bogotá
  • Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca: hay 6 muertos
