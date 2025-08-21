Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 21 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 21 de 2025
04:30 p. m.
04:30 p. m.
- ¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?
- Tribuna RCN: Carolina Corcho: "Las intervenciones no son la reforma a la salud"
- Capturan a expareja de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso en Bogotá
- Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca: hay 6 muertos