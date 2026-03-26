CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 26 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
03:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Los cuerpos de 24 uniformados están identificados, seis ya fueron entregados a las Fuerzas Militares. Según Medicina Legal, la identificación de las demás víctimas tardará uno o dos días más.
  • Desgarrador testimonio del soldado profesional Oscar Piedra, quien sobrevivió al trágico accidente en Putumayo. Lamenta no haber podido ayudar a más compañeros, en una heroica labor rescató a siete uniformados.
  • Culminó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El juez anunció que no desestimará los cargos contra los acusados pese al argumento de la defensa del bloqueo de fondos para pagar los honorarios legales.
  • Se agudiza la situación en el Bajo Cauca Antioqueño por el paro minero que ya completa once días. La fuerza pública sigue siendo blanco de ataques, el panorama deja comercios saqueados y vehículos quemados.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Habrá un castigo?: dos participantes habrían excedido su espacio personal en La Casas de los Famosos

Los participantes manifestaron su asombro ante el contundente encuentro de palabras entre dos jugadoras.

Inteligencia Artificial

Justicia neerlandesa limita la IA de Elon Musk por abusos digitales

La denuncia fue presentada por Offlimits, un centro neerlandés especializado en violencia en línea.

Dólar

Dólar hoy en Colombia cayó al cierre y alcanzó su nivel más bajo en días

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Croacia: siga la transmisión en directo

Ministerio de la Igualdad

Renunció viceministro de la Igualdad tras presunto caso de acoso sexual