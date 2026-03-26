Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 26 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 26 de 2026
03:44 p. m.
03:44 p. m.
- Los cuerpos de 24 uniformados están identificados, seis ya fueron entregados a las Fuerzas Militares. Según Medicina Legal, la identificación de las demás víctimas tardará uno o dos días más.
- Desgarrador testimonio del soldado profesional Oscar Piedra, quien sobrevivió al trágico accidente en Putumayo. Lamenta no haber podido ayudar a más compañeros, en una heroica labor rescató a siete uniformados.
- Culminó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El juez anunció que no desestimará los cargos contra los acusados pese al argumento de la defensa del bloqueo de fondos para pagar los honorarios legales.
- Se agudiza la situación en el Bajo Cauca Antioqueño por el paro minero que ya completa once días. La fuerza pública sigue siendo blanco de ataques, el panorama deja comercios saqueados y vehículos quemados.