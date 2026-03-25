Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 25 de 2026
08:22 a. m.
08:22 a. m.
- Tres días de duelo nacional por la muerte de 69 militares en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo.
- En el Hospital Militar permanecen 27 de los heridos en la tragedia del avión Hércules de la FAC.
- En Tunja, reclamar medicamentos en la intervenida Nueva EPS sigue siendo un calvario por las largas filas y la falta de respuestas.