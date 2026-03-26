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Renunció viceministro de la Igualdad tras presunto caso de acoso sexual

La renuncia del viceministro Duque abre paso a un proceso disciplinario y judicial que deberá esclarecer si hubo acoso laboral o sexual.

Foto: X @AcxanDuqueGamez

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
02:32 p. m.
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El jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad y viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, Acxan Duque, presentó su carta de renuncia tras verse involucrado en una controversia que estalló este miércoles.

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Las autoridades confirmaron que investigarán una queja en su contra, luego de que compartiera una fotografía íntima con una subalterna.

Según explicó a sus allegados, la imagen estaba dirigida a su compañera sentimental, pero terminó en el chat de la funcionaria por error. Duque aseguró que se aparta del cargo para defenderse ante las instancias competentes y para “ser coherente” con el proyecto político del Pacto Histórico.

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Reacción política y denuncia pública

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó de inmediato en su cuenta de X.

“A raíz de mi denuncia renunció el Viceministro de Igualdad, Acxan Duque, quien presuntamente habría acosado a una funcionaria enviándole fotos de contenido sexual sin su consentimiento. Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno”, escribió. Valencia también pidió a la Procuraduría y a la Defensoría brindar protección a la funcionaria afectada.

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Investigación en curso

La renuncia de Duque abre paso a un proceso disciplinario y judicial que deberá esclarecer si hubo acoso laboral o sexual en el caso.

Mientras tanto, el Ministerio de la Igualdad enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamientos por la gestión de sus funcionarios, en medio de críticas por la ejecución presupuestal y la estructura administrativa de la entidad.

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