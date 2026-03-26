🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Croacia: siga la transmisión en directo

La Selección Colombia afronta uno de sus últimos exámenes antes de su debut en el grupo K del Mundial 2026. El rival será Croacia, una potencia europea que ha demostrado su jerarquía en las últimas citas orbitales, siendo finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Catar 2022.

El compromiso se jugará en el estadio Camping World de Orlando, Estados Unidos, escenario que servirá para medir el verdadero nivel de la Selección Colombia. La expectativa es alta, no solo por el rival, sino por el momento que vive el combinado nacional.

Así llega la Selección Colombia al amistoso contra Croacia

Colombia llega con una racha positiva de nueve partidos sin conocer la derrota, cinco victorias y cuatro empates, lo que refleja un proceso en consolidación.

Además, el equipo cuenta con figuras en gran nivel competitivo en Europa, como Luis Díaz y Luis Suárez, quienes han sido determinantes en sus respectivos clubes durante la temporada.

El equipo colombiano atraviesa un momento de estabilidad deportiva. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, la 'tricolor' ha logrado consolidar una idea de juego clara, basada en el orden táctico, la presión alta y la eficacia en ataque.

En declaraciones recientes, el entrenador destacó la cohesión del grupo y su ambición: el plantel ha mostrado una rápida adaptación a los conceptos tácticos y un fuerte deseo de hacer historia en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, una de las incógnitas pasa por la actualidad de James Rodríguez, quien no ha tenido continuidad en su club. A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene su confianza en el mediocampista, valorando su liderazgo y capacidad de generar juego cuando viste la camiseta de la selección.

Aunque se trata de un amistoso, Croacia asume este compromiso con la seriedad de un partido oficial. El conjunto dirigido por Zlatko Dalic llega como líder de su grupo en Europa y con la misión de afinar detalles antes del Mundial.

A pesar de las bajas sensibles de jugadores clave por lesión, el equipo balcánico mantiene una base sólida liderada por figuras experimentadas como Luka Modric e Iván Perisic, quienes siguen siendo referentes dentro y fuera del campo.

Además, el equipo croata combina experiencia con juventud, lo que le permite sostener un nivel competitivo alto.

Posible alineación de Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Este enfrentamiento cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que ambas selecciones podrían cruzarse nuevamente en el Mundial 2026, dependiendo de su ubicación en fase de grupos.

El partido se disputará este jueves 26 de marzo a las 6:30 p. m. (hora colombiana) y será transmitido en vivo por el Canal RCN, la aplicación oficial y plataformas digitales.

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