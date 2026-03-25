Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 25 de 2026
08:44 p. m.
08:44 p. m.
- Colombia está unida en memoria de nuestros héroes, Bogotá y varias ciudades del país les rinden un sentido homenaje. Con velas, oraciones y un minuto de silencio recordamos a los 69 uniformados muertos en el accidente del aéreo de Puerto Leguízamo.
- En medio de su recuperación, sobrevivientes lamentan la pérdida de sus compañeros, dicen que fue muy doloroso no haberlos podido ayudar.
- El comandante de la Fuerza Aérea aclaró las dudas sobre la aeronave siniestrada, dijo que el Hércules con un buen mantenimiento podía volar por 40 años más.
- Fuerte advertencia de la Contraloría al Gobierno por los decretos de la emergencia económica por Córdoba. Alerta por posibles vacíos en la estructuración y pide soportes al Ministerio de Hacienda.