Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

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Velatones en Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Mocoa honran la memoria de víctimas en la mayor tragedia aérea militar colombiana de los últimos años.

Pese a que esta afecta al 0,3% al 3% de los embarazos, se considera como una de las principales causas de hospitalización prenatal.