Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

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marzo 25 de 2026
08:44 p. m.
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  • Colombia está unida en memoria de nuestros héroes, Bogotá y varias ciudades del país les rinden un sentido homenaje. Con velas, oraciones y un minuto de silencio recordamos a los 69 uniformados muertos en el accidente del aéreo de Puerto Leguízamo.
  • En medio de su recuperación, sobrevivientes lamentan la pérdida de sus compañeros, dicen que fue muy doloroso no haberlos podido ayudar.
  • El comandante de la Fuerza Aérea aclaró las dudas sobre la aeronave siniestrada, dijo que el Hércules con un buen mantenimiento podía volar por 40 años más.
  • Fuerte advertencia de la Contraloría al Gobierno por los decretos de la emergencia económica por Córdoba. Alerta por posibles vacíos en la estructuración y pide soportes al Ministerio de Hacienda.
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