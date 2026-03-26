¿Habrá un castigo?: dos participantes habrían excedido su espacio personal en La Casas de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por una de las semanas más polémicas, hasta ahora, a raíz del nuevo poder de resurrección que le dará la oportunidad a una exjugadora de regresar al juego.

Sin embargo, los ánimos no han estado del todo arriba ya que algunas celebridades han llegado a manifestar su intención de salir de la competencia y darle la oportunidad a otros famosos de hacer parte de la tercera temporada del juego.

Al mismo tiempo, las tres mujeres que se encuentran disputándose un cupo ya han protagonizado serios encuentros que han llevado a especular posibles sanciones para la próxima gala central.

¿Cuál fue la nueva pelea en el programa?

En esta oportunidad se trata de Marilyn Patiño y Luisa Cortina, quienes tuvieron un contundente enfrentamiento en las horas más recientes en la cocina de la casa. Ambas hicieron fuertes aseveraciones de sus comportamientos y recalcaron algunas de las estrategias que se estarían utilizando para perdurar una vez más en el juego.

Sin embargo, el encuentro las llevó a gritarse y acercarse más de lo debido ya que incluso Marilyn llegó a manifestar que su compañera tenía “sucios los dientes” y lograba percibir un olor desagradable de su boca.

Ante los fuertes comentarios que ambas participantes se hicieron mutuamente, los demás famosos decidieron interrumpir sus actividades para percatarse de lo que estaba sucediendo, pues llegaron a manifestar su temor ante un posible escenario en el que ambas rompieran las reglas al sostener un contacto físico indebido.

Pese a los comentarios desafiantes por parte de las jugadoras, otros presentes también expresaron que su enfrentamiento tendría el objetivo de “llamar la atención” para ser elegidas una vez más e ingresar al juego.

Juan Palau opina de su paso por el juego

Por otro lado, el más reciente eliminado de la competencia tuvo la oportunidad de hablar una vez más sobre su paso por el reality del Canal RCN y algunas de las polémicas más contundentes entre sus compañeros.

Fue así como opinó sobre la presunta relación entre Alexa y Tebi, quienes habrían acordado, al parecer, fingir una relación ante sus demás compañeros para generar discordia y comentarios.

“Cada quien ve lo que hace con sus relaciones. A mí no me parece sucio el juego de un shipeo, pero si se hace sin el consentimiento de la otra persona sí está mal. Yo con Alejo no tengo nada personal, simplemente fui coherente con todo lo que viví”, explicó.