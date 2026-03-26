Dólar hoy en Colombia cayó al cierre y alcanzó su nivel más bajo en días

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída este jueves 26 de marzo de 2026, manteniendo la tendencia a la baja que se ha visto en los últimos días.

La divisa estadounidense cerró por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), lo que genera alivio en algunos sectores económicos y mantiene la atención de analistas y ciudadanos.

Durante la jornada, el dólar cerró en $3.675,14, lo que significó una disminución de $13,29 frente a la TRM del día, ubicada en $3.688,43. Este comportamiento refleja una leve recuperación del peso colombiano frente a la moneda extranjera.

Así cerró el dólar en Colombia hoy 26 de marzo

En cuanto al comportamiento del mercado, la moneda registró un mínimo de $3.661,65 y un máximo de $3.694, lo que evidencia una jornada con variaciones moderadas.

Además, se realizaron 1.802 operaciones por un valor total de US$1.251 millones, lo que confirma una actividad significativa en el mercado cambiario colombiano.

Según los datos oficiales, la cotización del dólar en Colombia para el día jueves 26 de marzo del 2026 bajó 12,21 pesos, equivalente a un descenso del 0,33% con respecto al día anterior.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

El dólar no solo mostró una caída diaria, sino también una tendencia descendente en otros periodos. Frente al mismo día de la semana anterior, la moneda disminuyó un 0,42%, equivalente a $15,71 pesos.

En comparación con el mes anterior, la caída fue del 0,41%, mientras que desde el inicio del año el dólar ha bajado un 1,83%, es decir, $68,62 pesos menos.

El dato más relevante se observa en la variación anual. Frente al mismo día de 2025, la divisa registra una disminución del 10,19%, lo que equivale a $418,68 pesos.

Este comportamiento sigue posicionando al dólar como uno de los principales indicadores de la economía en Colombia, con impacto directo en el comercio, la inflación y el bolsillo de los ciudadanos.