Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 26 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 26 de 2026
04:46 p. m.
04:46 p. m.
- Fuerte llamado de atención de la jueza durante la audiencia de los presuntos secuestradores de la crisis de rehenes en un Éxito de Cartagena. Según la Fiscalía, hicieron exigencias, portaron armas y amenazarron con explosivos simulados a las víctimas.
- Siguen los operativos contra la delincuencia en las principales ciudades. En Medellín y Cali fueron detenidas más de 2000 personas implicadas en homicidios, hurtos, extorsiones y narcotráfico.
- Cayó red familiar señalada de comercializar y aplicar productos estéticos faciales adulterados. Por estos días ofrecían promociones especiales por el Black Friday.