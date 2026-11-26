No es obligatorio portar los documentos del vehículo en formato físico para evitar un comparendo en Colombia. Gracias a las disposiciones del Ministerio de Transporte y a la normativa antitrámites vigente en el país, los conductores tienen el respaldo legal para presentar su documentación de manera digital a través de su teléfono móvil ante cualquier agente o policía de tránsito.

Sin embargo, existe un error frecuente entre los ciudadanos que sí puede terminar en una multa e incluso en la inmovilización del automotor. La validez de los documentos digitales depende estrictamente del medio por el cual se exhiban al momento de un requerimiento en vía.

¿Qué dice la normativa del Ministerio de Transporte?

El sustento legal principal se encuentra en la Circular Externa 20221010000601 de 2022 expedida por el Ministerio de Transporte, en concordancia con la Ley 2251 de 2022 (que modificó el artículo 17 del Código Nacional de Tránsito). Estas normas establecieron que la obligación de portar la licencia de conducción y la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) se entiende cumplida cuando el conductor presenta el mensaje de datos generado a partir de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Asimismo, los conductores que cuenten con la Cédula Digital pueden descargar la Licencia de Conducción Digital de manera gratuita a través de la Carpeta Ciudadana Digital del Estado, documento que posee exactamente la misma validez jurídica que el plástico tradicional.

La forma correcta de presentar cada documento en el celular

Para evitar sanciones como el comparendo D02 (conducir sin portar los seguros ordenados por la ley) o multas por no presentar las licencias, el conductor debe cumplir con parámetros específicos según el documento requerido:

Licencia de conducción y tarjeta de propiedad: Debe ingresar en tiempo real a la plataforma oficial del RUNT desde el navegador de su celular (o mediante la Carpeta Ciudadana Digital para el pase) y mostrar el estado activo de los documentos ante la autoridad. La responsabilidad de contar con acceso a internet y exhibir la pantalla recae sobre el conductor.

SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito): De acuerdo con la Resolución 20223040045295 de 2022, este seguro cuenta con formato electrónico nativo. Puede mostrarse descargado en el archivo PDF oficial enviado por la aseguradora —el cual contiene firma digital verificable y código QR— o consultarse directamente en el RUNT.

Revisión Técnico-Mecánica: Según el parágrafo 2 del artículo 53 de la Ley 769 de 2002, los agentes de tránsito tienen prohibido exigir este certificado en papel, pues es obligación de la propia autoridad verificar su vigencia directamente en el sistema RUNT.

El error que sí provoca un comparendo: fotos y capturas de pantalla

El motivo por el cual muchos conductores siguen siendo sancionados a pesar de mostrar su teléfono radica en el formato utilizado. Una fotografía tomada con la cámara del celular, una imagen guardada en la galería, un archivo escaneado o una captura de pantalla (screenshot) carecen de validez legal.

Las autoridades de tránsito exigen canales oficiales verificables en tiempo real para prevenir alteraciones o falsificaciones documentales. Por ello, aunque la ley respalda el uso del celular, las autoridades recomiendan llevar los documentos físicos al viajar por carreteras rurales o zonas con baja cobertura de datos móviles, donde realizar una consulta en línea al RUNT puede resultar imposible.