Como es habitual, Mhoni Vidente fue invitada al Heraldo de México para que leyera sus cartas en vivo y, en medio de esa coyuntura, realizó una impactante predicción sobre una famosa mexicana.

Se trata de Inés Gómez-Mont, la reconocida presentadora de televisión que tiene 43 años y es requerida por las autoridades de México por, presuntamente, participar en delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.

En septiembre de 2021 se emitió una orden de aprehensión en contra de ella y de Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo, pero ella se refugió en Estados Unidos desde ese entonces.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2026 fue capturada en Florida por cuestiones migratorias, pero recuperó su libertad tras aceptar su deportación voluntaria a España, país en el que también tiene nacionalidad.

Además, a raíz de que la Interpol retiró la notificación roja en su contra, la presentadora no fue capturada en el país europeo, pero México solicitó formalmente su extradición.

En el marco de esa realidad, Mhoni Vidente reveló en las últimas horas lo que podría pasar con su futuro. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente realizó sobre Inés Gómez-Mont, la reconocida presentadora de televisión de México

"Ella se va a entregar para arreglar completamente su situación jurídica en México", señaló la importante astróloga de origen cubano.

"Además, también estaría hablando con gente muy poderosa para llevar una negociación y poder solucionar ese juicio", agregó Mhoni Vidente.

¿De qué acusan exactamente a Inés Gómez-Mont, la reconocida presentadora de televisión de México?

De acuerdo con la investigación que está abierta en la Fiscalía General de México, Inés Gómez-Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposo, presuntamente hicieron parte de una red de empresas que habría desviado recursos públicos.

Bajo esa modalidad, presuntamente, se habrían alcanzado a lavar al menos 3.000 millones de pesos mexicanos.