Una menor de 15 años identificada como Samantha Gaona Cortés fue encontrada sin vida el pasado 24 de noviembre en un andén del barrio Villas del Rincón, en la localidad de Suba.

De acuerdo con sus familiares, ese día había salido de su vivienda para llevar a su hermana pequeña al colegio. Sin embargo, después de cumplir con esa responsabilidad no regresó a casa.

¿Qué se sabe de la muerte de la adolescente en Suba?

En entrevista con la emisora Suba Alternativa, Johanna Cortés, tía de la adolescente, relató que Samantha salió de su casa aproximadamente a las 12:15 del mediodía del martes 24 de noviembre. Hacia las 12:30 p. m. dejó a su hermana menor en el colegio y posteriormente volvió a salir.

Según la versión entregada por la familia, la joven se comunicó con su madre para pedirle permiso de encontrarse con un amigo, quien sería su expareja sentimental.

La tía también contó que una de las últimas conversaciones entre Samantha y su mamá estuvo relacionada con la posibilidad de salir a comprar un paquete de papas. Después de la 1:00 de la tarde, sus familiares dejaron de recibir noticias de ella. No hubo más mensajes ni llamadas, por lo que comenzó la preocupación por su paradero.

Una familiar pasó junto al cuerpo sin saber que era su sobrina

Tatiana Rodríguez, otra familiar de Samantha, contó a Suba Alternativa que pasó por el lugar donde posteriormente se confirmó el hallazgo del cuerpo, sin imaginar que se trataba de la adolescente.

Según su relato, su hija menor le comentó que la persona que estaba tendida en el suelo se parecía mucho a Samantha. Tatiana continuó inicialmente su recorrido y, aunque regresó para observar con mayor detenimiento, no identificó en ese momento a su sobrina.

La preocupación aumentó alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando recibió una llamada de otra integrante de la familia que le preguntó cómo estaba vestida la adolescente encontrada en el sector.

Después de describir las prendas que había observado, Tatiana mostró una fotografía de Samantha a un uniformado que se encontraba en el lugar. Así, sus familiares lograron confirmar que la persona hallada sin vida era la menor.

¿Qué hipótesis se manejan?

Sobre las circunstancias previas a su muerte, la tía manifestó que, según la información que ha conocido la familia, el encuentro que Samantha habría acordado era con un adolescente identificado como Andrés, de 14 años, quien presuntamente había sido su expareja sentimental.

La familiar aseguró que, de acuerdo con lo que les informaron, el menor habría sido capturado por la Policía de Suba. Sin embargo, esta versión corresponde al testimonio de la familia y deberá ser corroborada por las autoridades.

Ahora, tras lo ocurrido, los familiares de la menor piden que las investigaciones avancen con celeridad y que se esclarezca lo sucedido.