En Japón hay un profundo shock debido a que recientemente se confirmó que un reconocido rapero falleció hace cinco años, pero el hecho nunca se difundió.

Se trata de Basi, que nació en 1978, era oriundo de Zumisano, prefectura de Osaka, e inició su carrera musical en 1998 siendo integrante del grupo IN-SIST.

La noticia fue confirmada por Basic Music, su sello discográfico, a través de un comunicado oficial que se publicó el pasado 23 de noviembre de 2026.

Así se confirmó la muerte de Basi, el reconocido rapero de Japón

Basic Music informó que el reconocido cantante falleció en junio de 2021, pero que nunca se publicó lo ocurrido por respeto a la voluntad de sus seres más queridos.

"Lamentamos informarles que BASI falleció el 14 de junio de 2021. Hasta ahora, nos hemos abstenido de hacer pública esta información, respetando los deseos de la familia. Durante este tiempo, hemos recibido numerosos mensajes de preocupación por BASI y les pedimos disculpas sinceras por no haber podido responderles", se redactó.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han amado y apoyado la música de Basi. Además, esperamos que su música siga viva en sus corazones y llegue a todos en el futuro", se añadió.

Así fue la trayectoria de Basi, el reconocido rapero de Japón

Después de hacer parte de la agrupación IN-SIST e, incluso, grabar junto a ellos el álbum titulado 'One Day', Basi inició su carrera como solista en 2011.

Asimismo, participó en festivales como 'Greenrom' y 'Rock in Japón', mientras que sus temas musicales más famosos son:

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'Ai no Mama ni'.

'Kore Dake de Juubun Nanoni'.

'Tsuki Hitotsu'.

'Anata ni wa'.

'Kasabuta'.

"Estoy en shock", "no me parece justo que se haya ocultado tanto tiempo", "que esté descansando en paz" y "siempre hay que respetar la voluntad de su familia", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.