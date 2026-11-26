El excampeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury reveló que fue diagnosticado con esquizofrenia —además de haber recibido posteriormente un diagnóstico de trastorno bipolar— tras alcanzar la cima del boxeo al derrotar a Wladimir Klitschko en noviembre de 2015.

El boxeador británico compartió los detalles de esa etapa crítica en un documental de Netflix que se estrena el viernes 27 de noviembre de 2026, a pocos días de su esperado combate frente a Anthony Joshua el 11 de diciembre en Cardiff, Gales.

Esta fue la dura revelación del boxeador

Aunque el triunfo ante Klitschko en Alemania marcó uno de los mayores hitos deportivos de su carrera, Fury explicó que la conquista vino acompañada de una sensación de vacío, pérdida de propósito y un profundo deterioro de su bienestar emocional. En los meses posteriores, el púgil atravesó un aumento de peso considerable, episodios de ansiedad severa y problemas vinculados al consumo de alcohol y drogas.

El punto de inflexión ocurrió cuando buscó atención médica y consultó a una psiquiatra en Londres. Según relató el propio boxeador, la ansiedad era abrumadora y durante la evaluación clínica identificó síntomas asociados a la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar, antes de que se abordara el diagnóstico de esquizofrenia. Su esposa, Paris Fury, también participó en el documental y recordó que en aquel momento se habló de una esquizofrenia leve, una noticia que inicialmente costó asimilar tanto a la familia como al propio deportista.

"No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho", aseguró.

Así fue la recuperación de Tyson Fury

Durante los momentos más duros de su salud mental, Fury describió haber escuchado voces constantes en su cabeza, lo que dificultaba incluso mantener una conversación cotidiana y agravaba su angustia. Con el paso de los años, la combinación de apoyo familiar, seguimiento psiquiátrico regular y tratamiento especializado le permitió comprender mejor su condición y regresar a la actividad competitiva.

Tras volver al cuadrilátero en 2018 y recuperar el cinturón mundial de los pesos pesados ante Deontay Wilder en 2020, el boxeador de 38 años encaró una etapa de máxima exigencia deportiva, incluidas sus dos derrotas frente a Oleksandr Usyk en 2024.

Hoy, con un récord profesional de 36 victorias (25 por nocaut), dos derrotas y un empate, Tyson Fury afronta el duelo ante Anthony Joshua con el objetivo de sumar un nuevo título mundial y con el testimonio público de su proceso de salud mental como trasfondo de su carrera.