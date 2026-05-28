Importante participante tomó decisión repentina y que nadie tenía en los planes en La Casa de los Famosos Colombia

Tras la llegada de los 'jefes de campaña' a La Casa de los Famosos Colombia, Alejandro Estrada y Tebi Bernal, que han sido amigos a lo largo de la competencia, tuvieron un disgusto.

Tebi sintió celos porque Alexa Torrex decidió ser la 'jefe de campaña' de Alejandro e, incluso, cuestionó la lealtad de la que habían hablado en ocasiones anteriores.

Sin embargo, finalmente, tras varios intentos, ambos participantes lograron solucionar su malentendido en la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026.

Pero, en medio de esa coyuntura, Alejandro Estrada tomó una sorpresiva decisión en caso de ser el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. ¿Cuál fue?

Alejandro Estrada dividiría el premio económico, en caso de ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026

En una conversación con Alexa Torrex, Alejandro Estrada afirmó que se percató de que el dinero es importante para Tebi Bernal y que, por ende, le entregará una parte en caso de obtener los 400 millones de pesos.

"Si yo gano, le voy a dar algo y lo voy a dejar dicho aquí. Será algo considerable porque él necesita el dinero", afirmó Alejandro Estrada.

"Y no quiere decir que yo no porque debo mucho dinero con la empresa, pero el tema no es ese. Le voy a dar algo considerable si llego a ganar, lo juro por mi mamá linda que está en el cielo. Sin embargo, sé que tengo una montaña muy alta que cruzar porque los que lo siguen a él no se merecen lo que está haciendo", añadió.

Asimismo, durante el debate que se llevó a cabo en la gala del 27 de mayo, Alejandro Estrada volvió a confirmar que el premio se dividirá porque, desde que gane uno, la victoria sería para todo el grupo denominado 'los especialistas'.

Tebi Bernal pidió que su público vote por Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de la reconciliación, Tebi Bernal aseguró que él ya siente que es un ganador por hacer parte de los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, indicó que no quiere que los votos se dividan entre Alejandro y él, y les pidió a sus seguidores que voten por el actor para unir fuerzas.