Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 27 de 2026
08:45 p. m.
08:45 p. m.
- Falleció una bebé de seis meses que había sido víctima de abuso sexual. En El Espinal, Tolima, la comunidad realizó una velatón pidiendo que el asesino pague por lo que hizo.
- Grave denuncia que hacen las mismas directivas de la Universidad Nacional. Encapuchados que decían ser disidentes de las Farc irrumpieron en el campus. Los mismos estudiantes les exigieron salir.
- Hasta dónde van a llegar los grupos criminales, en Popayán tuvieron que declarar alerta sanitaria porque el ELN no permite a los camiones recoger la basura.
- Crece la tensión por lo que puede pasar con Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la isla está en muchos problemas.