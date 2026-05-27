CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Falleció una bebé de seis meses que había sido víctima de abuso sexual. En El Espinal, Tolima, la comunidad realizó una velatón pidiendo que el asesino pague por lo que hizo.
  • Grave denuncia que hacen las mismas directivas de la Universidad Nacional. Encapuchados que decían ser disidentes de las Farc irrumpieron en el campus. Los mismos estudiantes les exigieron salir.
  • Hasta dónde van a llegar los grupos criminales, en Popayán tuvieron que declarar alerta sanitaria porque el ELN no permite a los camiones recoger la basura.
  • Crece la tensión por lo que puede pasar con Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la isla está en muchos problemas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 27 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 26 de mayo de 2026

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ habrían dejado 48 muertos en Guaviare

Según el gobernador, Yeison Rojas, las autoridades tratan de ingresar a la zona para recoger e identificar los cuerpos de los fallecidos.

Estados Unidos

“Cuba está gobernada por comunistas incompetentes”: Marco Rubio lanzó fuertes críticas

La respuesta de Cuba no se hizo esperar y se dio durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Prima

Atentos trabajadores: estos son los casos en los que pueden embargarle su prima de junio

Animales

Estadio El Campín será escenario de jornadas de adopción de mascotas: así será

Mundial de fútbol

Estas serán las selecciones favoritas en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial: ¿está Colombia?