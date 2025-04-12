Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 4 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 04 de 2025
03:37 p. m.
03:37 p. m.
- Cada vez falta menos para el zarpe de la tripulación del ARC Simón Bolívar hacia el continente blanco: la expedición Antártida.
- Reacción del policía tras el robo en el que murió el joven Jean Claude Bossard. El menor que disparó ya tenía antecedentes.
- Dolor e indignación en Cali por el asesinato de un niño de 3 años, al parecer, a manos de su padre.