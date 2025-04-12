CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 4 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
03:37 p. m.
  • Cada vez falta menos para el zarpe de la tripulación del ARC Simón Bolívar hacia el continente blanco: la expedición Antártida.
  • Reacción del policía tras el robo en el que murió el joven Jean Claude Bossard. El menor que disparó ya tenía antecedentes.
  • Dolor e indignación en Cali por el asesinato de un niño de 3 años, al parecer, a manos de su padre.
