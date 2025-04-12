Precios de pasajes de bus intermunicipal suben en Colombia: así quedaron los precios para viajeros

La llegada de diciembre y con ella, la temporada de fiestas y vacaciones, ha traído consigo una noticia poco alentadora para miles de colombianos: el aumento generalizado en los precios de los pasajes del transporte intermunicipal.

Diversas empresas de transporte terrestre han comenzado a aplicar las nuevas tarifas, las cuales, en algunos casos, presentan incrementos significativos, generando preocupación entre los ciudadanos que planean viajar en este periodo.

Este ajuste de precios, que se realiza tradicionalmente en esta época del año, responde a una combinación de factores que incluyen el incremento en los costos operativos de las empresas y la alta demanda que caracteriza al último mes del año. Sin embargo, en 2025, el impacto parece ser más notable, lo que obliga a las familias a replantear sus presupuestos de viaje.

Así quedaron los precios de pasajes para viajar en bus intermunicipal

Aunque el alza varía considerablemente entre rutas, empresas y tipos de servicio (ejecutivo, preferencial, de lujo), los reportes iniciales indican que el incremento promedio se ubica entre el 10% y el 25% en comparación con los precios registrados en noviembre.

Por ejemplo, una ruta tradicionalmente concurrida como Bogotá a Medellín, que solía costar alrededor de $80.000 COP en temporada baja, ahora puede encontrarse con precios que oscilan entre los $95.000 y $110.000 COP, dependiendo de la hora y la compañía. De manera similar, trayectos desde el interior hacia la Costa Caribe, como Bogotá a Cartagena, han superado la barrera de los $150.000 COP en muchas ofertas, un precio que se espera siga subiendo a medida que se acerca la Navidad y el Año Nuevo.

Los gremios de transportadores han señalado que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad operativa de las compañías, que en los últimos años han tenido que afrontar grandes desafíos económicos, incluyendo los efectos residuales de la pandemia y la alta competencia.

Estos incrementos se verán reflejados en los departamentos de Boyacá, Atlántico, Cesar, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y La Guajira.