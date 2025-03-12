Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 3 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 03 de 2025
09:10 p. m.
- Justicia por el asesinato de Jean Claude Bossard. Su padre habló con Noticias RCN y pidió a las autoridades que actúen para que ninguna otra familia tenga que pasar por esto.
- La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció amenazas y un robo en su casa familiar, en el sur de Bogotá.
- Las tarifas de gas subirán de precio, según un anuncio del Ministerio de Minas y Energía.