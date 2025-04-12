Video de Daddy Yankee delató inesperadamente a sujetos que lanzaron pólvora desde un apartamento en Medellín

Este año, la alborada en Medellín alcanzó un nivel mayor de exposición pública debido a que Daddy Yankee registró con su propio celular a un grupo de hombres que manipulaban pólvora desde lo alto de un edificio.

La grabación provocó reacción inmediata de las autoridades.

Video de Daddy Yankee delató a personas lanzando pólvora en Medellín

El registro compartido por Daddy Yankee inicia con una panorámica del cielo de Medellín completamente iluminado por explosiones y destellos que hacían parte de la tradicional alborada.

Luego, se observa al cantante acompañado por varios hombres de espaldas, en una terraza o balcón desde donde presenciaban el espectáculo. Sin embargo, el momento clave ocurre segundos después, cuando él mismo señala con su mano hacia un punto específico entre los edificios.

La cámara revela entonces la ubicación exacta del foco de la imprudencia: un apartamento ubicado en el último piso, desde donde un grupo de sujetos estaba activando una importante cantidad de pólvora.

En la grabación se observa cómo salen explosivos desde la ventana, sin ningún tipo de control, sin elementos de protección y en condiciones que representaban un riesgo evidente para todos.

¿Qué pasará con las personas que salieron en el video de Daddy Yankee?

Tras la difusión del material, las autoridades reiteraron que la manipulación de pólvora está prohibida para personas no capacitadas, recordando que este tipo de acciones pueden desencadenar quemaduras, incendios y lesiones graves.

Desde la administración municipal advirtieron que los responsables podrían enfrentar multas económicas de alto valor y un proceso administrativo para establecer el origen de los artefactos pirotécnicos que utilizaron.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que ya inició la verificación del video difundido por el artista y el proceso de identificación de los hombres, quienes podrían recibir una orden de comparendo por alterar la seguridad y la convivencia durante la jornada de alborada.

En paralelo a esta búsqueda, se conocieron cifras sobre los efectos en fauna silvestre, puesto que el Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAVR) reportó la llegada de cuatro animales afectados, trasladados por ciudadanos que los encontraron caídos o heridos inmediatamente después de que los estallidos sacudieran distintos sectores de la ciudad.

Entre ellos, tres aves ingresaron con afectaciones distintas y por otro lado, en la Loma de los Bernal, una zarigüeya cayó desde un árbol en medio de una fuerte detonación.