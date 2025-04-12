Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 4 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 04 de 2025
11:17 a. m.
- Homicidios en capitales colombianas aumentan 4% con 11.000 casos y 400 muertes adicionales en 2025
- Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
- “Ni el Grinch se atrevió a tanto”: alcalde Fico Gutiérrez sobre robo y daños de alumbrado navideño en Medellín