Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 4 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 04 de 2025
11:17 a. m.
  • Homicidios en capitales colombianas aumentan 4% con 11.000 casos y 400 muertes adicionales en 2025
  • Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
  • “Ni el Grinch se atrevió a tanto”: alcalde Fico Gutiérrez sobre robo y daños de alumbrado navideño en Medellín
Otras Noticias

Transmilenio

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

Grupo Firme llega a Bogotá para cautivar a todos sus seguidores en la capital.

Venezuela

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el Puente Internacional Simón Bolívar

Reclaman la liberación de sus seres queridos y denuncian falta de respuesta del gobierno colombiano.

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Automovilismo

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

República Dominicana

Murió un comunicador en un programa en vivo de televisión: conmoción por su fallecimiento