Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 30 de mayo de 2026

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Manuela Vanegas disputará la final de la Women's FA Cup ante Manchester City y sueña con levantar el título. La colombiana habló de su camino a Wembley y envió un mensaje a las futuras futbolistas.

La mujer y sus dos hijos se encontraban en una plazoleta. El hombre se aprovechó de su condición de vulnerabilidad, las llevó a un supermercado y raptó a la niña.