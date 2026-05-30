Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 30 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 30 de 2026
08:49 p. m.
08:49 p. m.
- Faltan menos de 13 horas para que se abran las urnas y los colombianos están listos para ir a votar y lo harán en medio de unas elecciones con una fuerte polarización, pero a su vez una gran cantidad de indecisos.
- Las autoridades trabajan en garantizar la seguridad de las elecciones, aunque desde el Gobierno han intentado sembrar dudas sobre el proceso electoral, el registrador envió un parte de tranquilidad y dice que está todo dado para que haya elecciones transparentes.
- Sea quien sea el nuevo presidente, recibe un país con profundas necesidades. Algunos desafíos son en materia de seguridad, salud y economía.