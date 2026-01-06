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Dólar tuvo fuerte caída en el cierre de este lunes, 1 de junio en Colombia

El cierre del dólar en Colombia este 1 de junio de 2026 sorprendió al mercado con una caída de $118,18 frente a la TRM. La divisa terminó en $3.559,97.

Dólar tuvo fuerte caída en el cierre de este 1 de junio en Colombia
Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:40 p. m.
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El precio del dólar en Colombia registró una fuerte caída al cierre de la jornada de este lunes 1 de junio de 2026, una noticia que llamó la atención de los mercados y de miles de colombianos que siguen de cerca el comportamiento de la divisa estadounidense.

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De acuerdo con el reporte oficial, el dólar cerró en $3.559,97, lo que representó una disminución de $118,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este día en $3.678,15. Con este resultado, la moneda estadounidense volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $3.600.

Durante el día se realizaron 1.858 transacciones por un monto total de US$1.553 millones. Además, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.550 y un máximo de $3.603,2, reflejando una jornada de alta actividad en el mercado cambiario.

Así se comportó el dólar frente a otros periodos

Aunque la TRM para este 1 de junio se mantuvo sin cambios frente al día anterior, el comportamiento del dólar muestra variaciones importantes cuando se compara con otros periodos.

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Por ejemplo, frente al mismo día de la semana pasada, la tasa aumentó un 0,3%, equivalente a $11,09. En comparación con el mismo día del mes anterior, el incremento fue de 1,12%, es decir, $40,64 más.

Sin embargo, al analizar periodos más amplios, la tendencia sigue siendo bajista. Desde el inicio de 2026, el dólar ha disminuido 2,1%, lo que representa una reducción de $78,93. La diferencia es aún más marcada frente a junio de 2025, cuando la divisa se ubicaba $470,57 por encima del nivel actual.

¿Qué significa esta caída para los colombianos?

La reducción del precio del dólar suele tener efectos positivos para sectores que dependen de productos importados, viajes internacionales y compras en el exterior. Un dólar más barato puede ayudar a reducir costos para empresas y consumidores que realizan pagos en moneda estadounidense.

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No obstante, para exportadores y algunos sectores que reciben ingresos en dólares, una cotización más baja puede significar menores ganancias al convertir esos recursos a pesos colombianos.

Por ahora, el mercado seguirá atento a los factores internacionales y locales que puedan influir en el comportamiento de la divisa durante las próximas semanas.

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