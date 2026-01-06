Las fechas en las que el Parque Tayrona estará cerrado para su estrategia "Respira Tayrona"
Parques Nacionales invitó a la ciudadanía a comprender el valor del silencio y la pedagogía indígena como parte de la protección del ecosistema.
Noticias RCN
03:53 p. m.
El Parque Nacional Natural Tayrona anunció el cierre temporal de sus servicios ecoturísticos entre el 1 y el 15 de junio de 2026.
La medida hace parte de la estrategia “Respira Tayrona”, que se realiza tres veces al año y busca honrar el territorio ancestral, permitir un tiempo de respiro y fortalecer la conservación de la biodiversidad.
Ceremonias espirituales y cuidado ambiental
Durante las dos semanas de cierre, los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo liderarán ceremonias de pagamento y rituales de saneamiento espiritual (Kugkui shikasa), en los que se busca renovar la energía de la Madre Tierra.
Paralelamente, guardaparques y comunidades trabajarán en restauración, monitoreo de ecosistemas terrestres y marinos, y actividades de educación ambiental.
Un llamado al respeto y la pedagogía territorial
Parques Nacionales invitó a la ciudadanía a comprender el valor del silencio y la pedagogía indígena como parte de la protección del ecosistema. “Respira Tayrona” es un compromiso compartido por todas las generaciones, que recuerda que hacer una pausa en las visitas es un acto de respeto y equilibrio con el entorno.
El Tayrona, con sus 19.309 hectáreas de playas, manglares, bosques secos y húmedos, arrecifes coralinos y praderas marinas, es considerado un territorio vivo y diverso.
Su riqueza ecológica lo convierte en un escenario emblemático para el ecoturismo, pero también en un espacio sagrado donde cada tejido de vida está interconectado.