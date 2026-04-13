Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 13 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 13 de 2026
03:16 p. m.
03:16 p. m.
- Son cinco departamentos con bloqueos en algunas vía,s por el aumento del avalúo catastral. El acuerdo que habían logrado manifestantes y gobierno se cayó.
- Es crítica la situación en terminales de transporte de Santander y en el aeropuerto palonegro por cuenta de los bloqueos.
- El director del Instituto Agustín Codazzi reconoció irregularidades en el avalúo e al menos 600 predios en Santander. Además, advierte que aquellos avaluados en más de 220 millones de pesos deben declarar.