CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 13 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
03:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Son cinco departamentos con bloqueos en algunas vía,s por el aumento del avalúo catastral. El acuerdo que habían logrado manifestantes y gobierno se cayó.
  • Es crítica la situación en terminales de transporte de Santander y en el aeropuerto palonegro por cuenta de los bloqueos.
  • El director del Instituto Agustín Codazzi reconoció irregularidades en el avalúo e al menos 600 predios en Santander. Además, advierte que aquellos avaluados en más de 220 millones de pesos deben declarar.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 13 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 12 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 12 de abril de 2026

Otras Noticias

Millonarios

¿Era penal para Millonarios? Especialistas encendieron la polémica de la jugada de Falcao

Falcao García cayó en el área de Santa Fe sobre el final del clásico y la polémica está encendida sobre un posible penal.

Nicolás Maduro

¿Alguien traicionó a Nicolás Maduro para que lo capturaran? Hermano de Delcy Rodríguez habló

En entrevista con El País, Jorge Rodríguez contó qué ha cambiado en Venezuela tres meses después de la caída de Maduro.

Migración Colombia

Extranjero desató fiestas con excesos en El Poblado, ignoró a las autoridades y terminó expulsado: revelan videos

Subsidios

Fondo Nacional del Ahorro dará importante subsidio de vivienda para estas personas en el país

Jorge Iván Ospina

Crecen cuestionamientos por designación de exalcalde de Cali como interventor de Nueva EPS