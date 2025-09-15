CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 15 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
04:20 p. m.
  • Importante anuncio sobre magnicidio de Miguel Uribe: tiene que ver con los capturados
  • “Si soy presidenta vuelvo a fumigar y mando extraditados ‘exprés’”: Vicky Dávila en Tribuna RCN
  • Paraguay pide extradición de Rodrigo Granda por secuestro y asesinato de Cecilia Cubas
