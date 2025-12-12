CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 12 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
06:59 p. m.
  • 'Pipe Tuluá' interpone tutela ante la Corte Suprema para frenar su extradición
  • Policía captura a 11 integrantes del movimiento radical ‘PPP’ responsables de actos vandálicos en Bogotá
  • Campaña Viaje Seguro en el Meta: recomendaciones y rutas para viajeros
  • "La libertad hay que cuidarla, defenderla y practicarla todos los días": María Corina Machado en Noticias RCN
