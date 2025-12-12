CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 12 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
08:39 a. m.
  • Rescatan a bebé de 11 meses que fue abandonada dentro de un vehículo en el centro de Bogotá.
  • Una familia de adultos mayores enfrenta el posible desalojo de su casa en La Calera.
  • Aumenta la indignación en Antioquia por el uso de pólvora. Una perrita murió tras caer de un octavo piso.
