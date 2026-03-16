CANAL RCN
Colombia Video

21 muertes cada día en promedio por accidentes de tránsito: motociclistas, los más afectados

De acuerdo con las cifras de enero, los motociclistas representan más de la mitad de los fallecidos.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
05:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La seguridad vial enfrenta una crisis alarmante: cada día mueren en promedio 21 personas por siniestros de tránsito, cifra que refleja la magnitud de un problema que afecta a miles de familias.

Tragedia en Barú: médica ginecobstetra de Florencia falleció en accidente náutico
RELACIONADO

Tragedia en Barú: médica ginecobstetra de Florencia falleció en accidente náutico

Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) precisan que durante enero fallecieron 661 personas en accidentes de tránsito, lo que representó un incremento del 3.4% comparado con el mismo periodo de 2025.

¿Cuáles son las mayores víctimas?

Las cifras evidencian que la tendencia de muertes en las vías continúa en ascenso, configurando lo que las autoridades han calificado como un drama familiar de proporciones preocupantes.

La distribución de las víctimas revela un patrón: los motociclistas son el grupo más vulnerable, representando el 68% del total de fallecidos con 456 muertes registradas. Los peatones ocupan el segundo lugar con 100 decesos, lo que se traduce en el 15%.

“En Colombia se están perdiendo cada vez más vidas en las vías. Los accidentes no son sostenibles, representan un drama familiar y también una pérdida para el Estado”, declaró José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.

¿Cuáles son los departamentos más críticos?

A nivel geográfico, Antioquia es el departamento con mayor número de fallecimientos, superando a Valle del Cauca y Bogotá. Entre los tres concentran la mayor parte de las víctimas, coincidiendo con las zonas de mayor densidad poblacional y flujo vehicular.

Una identidad falsa y un pasado oculto: testimonios revelaron detalles del falso accidente de una madre y su bebé
RELACIONADO

Una identidad falsa y un pasado oculto: testimonios revelaron detalles del falso accidente de una madre y su bebé

Las cifras de enero establecen un promedio diario de 21 fallecidos, estadística que subraya la urgencia de implementar medidas más efectivas de prevención y control. Los expertos insisten en que la combinación de educación, infraestructura adecuada y cumplimiento de las normas de tránsito son fundamentales para revertir esta tendencia.

Con corte al 12 de noviembre y según cifras de la Secretaría de Movilidad, solo en Bogotá 470 personas habían fallecido en lo corrido de 2025. Al igual que los números nacionales, los motociclistas fueron los más perjudicados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Escándalo por contrato de $14 mil millones para cámaras en Bogotá: investigan presuntas fallas

Bogotá

VIDEO | Camioneta se prendió en llamas en plena avenida Boyacá: su dueño quedó sin su herramienta de trabajo

Asesinatos en Colombia

Especiales RCN | El crimen de Emily Villalba: una historia que sacude a Chocontá, Cundinamarca

Otras Noticias

Aplicaciones

Aplicaciones de transporte en el país tendrán cambio clave en Bogotá: esto debe saber

Estas plataformas enfrentarán nuevos lineamientos para brindar un mejor servicio a sus usuarios.

La casa de los famosos

El 'jefe' tomó decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esto sucederá

Habrá revolución y caos desde este mismo lunes. ¿Cuáles son los cambios que se aproximan?

Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid, vuelta de Champions: hora y canal para ver EN VIVO

Nicolás Maduro

Más problemas para Maduro: Fiscalía de EE. UU. le pone freno a su intento de desestimar el proceso

Cuidado personal

¿Por qué recomiendan sumergir los pies en laurel al menos una vez por semana?