21 muertes cada día en promedio por accidentes de tránsito: motociclistas, los más afectados

La seguridad vial enfrenta una crisis alarmante: cada día mueren en promedio 21 personas por siniestros de tránsito, cifra que refleja la magnitud de un problema que afecta a miles de familias.

Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) precisan que durante enero fallecieron 661 personas en accidentes de tránsito, lo que representó un incremento del 3.4% comparado con el mismo periodo de 2025.

¿Cuáles son las mayores víctimas?

Las cifras evidencian que la tendencia de muertes en las vías continúa en ascenso, configurando lo que las autoridades han calificado como un drama familiar de proporciones preocupantes.

La distribución de las víctimas revela un patrón: los motociclistas son el grupo más vulnerable, representando el 68% del total de fallecidos con 456 muertes registradas. Los peatones ocupan el segundo lugar con 100 decesos, lo que se traduce en el 15%.

“En Colombia se están perdiendo cada vez más vidas en las vías. Los accidentes no son sostenibles, representan un drama familiar y también una pérdida para el Estado”, declaró José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.

¿Cuáles son los departamentos más críticos?

A nivel geográfico, Antioquia es el departamento con mayor número de fallecimientos, superando a Valle del Cauca y Bogotá. Entre los tres concentran la mayor parte de las víctimas, coincidiendo con las zonas de mayor densidad poblacional y flujo vehicular.

Las cifras de enero establecen un promedio diario de 21 fallecidos, estadística que subraya la urgencia de implementar medidas más efectivas de prevención y control. Los expertos insisten en que la combinación de educación, infraestructura adecuada y cumplimiento de las normas de tránsito son fundamentales para revertir esta tendencia.

Con corte al 12 de noviembre y según cifras de la Secretaría de Movilidad, solo en Bogotá 470 personas habían fallecido en lo corrido de 2025. Al igual que los números nacionales, los motociclistas fueron los más perjudicados.