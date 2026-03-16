Manchester City vs. Real Madrid, vuelta de Champions: hora y canal para ver EN VIVO

El fútbol europeo se prepara para una de las noches más llamativas de los octavos de final de la UEFA Champions League. Este martes 17 de marzo, Manchester City recibirá a Real Madrid en el partido de vuelta de la serie, con el conjunto inglés obligado a protagonizar una remontada histórica si quiere mantenerse con vida en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El equipo español llega con una ventaja considerable tras imponerse 3-0 en el compromiso de ida, resultado que dejó a los dirigidos por el técnico blanco con una posición muy favorable de cara al segundo encuentro. Ahora, el City tendrá la difícil misión de revertir ese marcador en casa frente a uno de los clubes más dominantes en la historia del certamen.

El compromiso se disputará a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y podrá verse en el país a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El City busca una remontada para la historia

La derrota en el partido de ida dejó al conjunto inglés en una situación compleja. Para avanzar a la siguiente ronda, el Manchester City deberá ganar por al menos tres goles para igualar la serie y forzar una definición adicional, o superar esa diferencia para clasificar directamente.

El reto no será sencillo, especialmente frente a un equipo que ha demostrado a lo largo de los años una enorme capacidad para competir en las fases decisivas de la Champions League. Aun así, el conjunto inglés confía en el respaldo de su afición y en el rendimiento colectivo para intentar protagonizar una de las remontadas más recordadas del torneo.

La expectativa en el fútbol europeo es alta, ya que el enfrentamiento reúne a dos de las plantillas más competitivas del continente y a varios de los futbolistas más influyentes del momento.

Real Madrid viaja con varias de sus figuras

La expedición del Real Madrid que viajó a Inglaterra incluye a nombres importantes del plantel, entre ellos el delantero francés Kylian Mbappé, el mediocampista inglés Jude Bellingham y el lateral español Álvaro Carreras. También hace parte del grupo el defensor austríaco David Alaba.

Sin embargo, la presencia de estos jugadores en la convocatoria no significa necesariamente que todos tengan minutos en el terreno de juego. El entrenador madridista Álvaro Arbeloa podría optar por administrar cargas físicas teniendo en cuenta la ventaja conseguida en el primer partido.

En el caso de Mbappé, el atacante regresó recientemente a los entrenamientos tras superar un esguince en la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de competencia desde finales de febrero. El delantero, máximo goleador del equipo con 38 anotaciones en 33 partidos en todas las competiciones, se perdió los últimos cinco encuentros mientras terminaba de recuperarse de una molestia que arrastraba desde diciembre de 2025.

Según reportes de la prensa española, el cuerpo técnico podría darle algunos minutos en el duelo ante el City, principalmente con la intención de que retome ritmo competitivo antes del derbi frente al Atlético de Madrid programado para el próximo fin de semana en la liga española.