Estos son los dos países de Latinoamérica en los que el peso colombiano rinde: ideales para viajar

A medida que avanzamos en el primer trimestre de 2026, el panorama económico para los viajeros colombianos ha tomado un giro interesante.

Con un dólar que se cotiza en promedio sobre los $3.700 COP, el poder adquisitivo del peso colombiano se ha fortalecido frente a algunas divisas de la región, permitiendo que destinos que antes parecían costosos hoy sean más accesibles.

Si está planeando sus vacaciones para este año, aquí le presentamos los dos países de Latinoamérica donde su dinero rendirá más, combinando estabilidad cambiaria y bajos costos de vida para el turista.

¿En qué países el peso colombiano es fuerte?

Perú se consolida en 2026 como el destino número uno para el bolsillo colombiano. A pesar de su fama mundial, el costo de los servicios turísticos se ha mantenido competitivo.

El Sol peruano ha mostrado una estabilidad que, frente a la recuperación del peso colombiano, permite que el cambio sea favorable para el turista. En ciudades como Lima o Cusco, un almuerzo completo en un mercado local o restaurante de gama media puede costar entre $20.000 y $30.000 COP.

Lo que hace a Perú ideal en 2026 es la diversificación de sus precios. Mientras que Machu Picchu mantiene tarifas estandarizadas, destinos emergentes como Arequipa o la selva de Iquitos ofrecen alojamientos de alta calidad por menos de $150.000 COP la noche.

Por otro lado, figura Bolivia. Un viajero promedio puede recorrer ciudades como La Paz o Sucre con un presupuesto diario de entre $110.000 y $130.000 COP, incluyendo tres comidas, transporte interno y hospedaje en hostales o hoteles boutique económicos.

El Salar de Uyuni sigue siendo la joya de la corona. En 2026, los tours de tres días con todo incluido (transporte 4x4, alimentación y refugios) se consiguen desde los $650.000 COP, un precio imbatible comparado con expediciones similares en otros países.

Moverse dentro de Bolivia es sumamente económico; un trayecto en bus de lujo entre ciudades principales rara vez supera los $60.000 COP.