CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
06:08 p. m.
  • Volodímir Zelenski llegó a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. También habrá un encuentro con líderes europeos.
  • Bolivia da un giro político y va a segunda vuelta presidencial con dos candidatos de derecha. Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se medirán en las urnas el próximo 19 de octubre.
  • Las autoridades ampliaron el rango de búsqueda de Valeria, la niña ya cumple 7 días desaparecida.
