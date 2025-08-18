Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 18 de 2025
06:08 p. m.
06:08 p. m.
- Volodímir Zelenski llegó a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. También habrá un encuentro con líderes europeos.
- Bolivia da un giro político y va a segunda vuelta presidencial con dos candidatos de derecha. Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se medirán en las urnas el próximo 19 de octubre.
- Las autoridades ampliaron el rango de búsqueda de Valeria, la niña ya cumple 7 días desaparecida.