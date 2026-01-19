Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 19 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 19 de 2026
04:06 p. m.
- "Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare
- Oftalmólogo cruelmente asesinado y frente a su hijo en un atraco en Barranquilla
- MinSalud responde "los ricos también lloran" a gerente hospitalario que denunció crisis por deudas de Nueva EPS