CANAL RCN
Colombia

Lo que buscaría acordar el Gobierno Nacional con Delcy Rodríguez en reunión clave en frontera

El presidente Gustavo Petro y la mandataria interina de Venezuela se reunirán en la frontera este viernes 13 de marzo.

Lo que buscaría acordar el Gobierno Nacional con Delcy Rodríguez en reunión clave en frontera
Foto: AFP

AFP

marzo 10 de 2026
09:56 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que espera lograr acuerdos con Venezuela para fortalecer la seguridad en la frontera, escenario del primer encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez este viernes 13 de marzo.

Rodríguez se encontrará con Petro en su primer viaje internacional tras asumir el poder luego del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

El cara a cara se dará en uno de los puentes que separan a los dos países en la zona limítrofe, donde operan diversos grupos criminales colombianos como la guerrilla ELN y disidentes de las Farc que no firmaron la paz en 2016.

Lo que busca Colombia al reunirse con Delcy Rodríguez

Colombia sostiene que los guerrilleros que operaban del lado venezolano intentan regresar tras el operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro.

Por tanto, el enfoque del encuentro entre mandatarios es fortalecer la seguridad, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Creemos que con esta reunión vamos a mejorar la interacción de información que nos permita actuar para afectar las amenazas de los dos países.

Los nexos entre las fronteras de Colombia y Venezuela

La frontera entre Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, y Venezuela es un punto clave en la lucha para combatir al narcotráfico en el continente.

Trump anunció el fin de semana una alianza con 17 socios americanos para atacar al narco en la región, pero excluyó a países como Colombia, Venezuela, México y Brasil.

Se espera que en la reunión del viernes, Petro y Rodríguez también discutan sobre acuerdos para la venta de gas por parte de Caracas.

Trump ha pactado con Rodríguez el ingreso de empresas estadounidenses para explotar y controlar el petróleo venezolano, en medio de una fuerte presión sobre el gobierno interino.

